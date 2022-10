Paziente mandato all’obitorio ancora vivo cerca di uscire dal sacco per cadaveri

Spread the love

Un uomo è stato mandato all’obitorio di un ospedale australiano ancora vivo e potrebbe aver cercato di uscire dal suo sacco per cadaveri. A rivelarlo un rapporto della struttura medica. Il tribunale locale ha confermato, secondo quanto riportato da Express, che stava indagando sul presunto incidente. Secondo i media locali, Kevin Reid, 55 anni, era stato identificato come morto mentre era in cure palliative al Rockingham General Hospital, vicino alla città di Cooloongup nell’Australia occidentale.

Il personale lo ha denunciato morto il 5 settembre e ha informato i suoi parenti prima di trasferirlo all’obitorio, ma non è stato immediatamente rilasciato un certificato di morte. Secondo Business News, una testata locale che per prima ha riportato le accuse, il personale ha detto al medico che il corpo del signor Reid era stato posto all’obitorio in una posizione di riposo, in un abito pulito, con gli occhi chiusi. –(ilgazzettino.it)