Sanremo, esplode un locomotore in una stazione sotterranea: muore un operaio di Treviso

Spread the love

È un uomo di 55 anni di Treviso, dipendente della Ivecos (appaltatrice esterna di Rfi), la vittima dell’incidente sul lavoro avvenuto la scorsa notte nella stazione sotterranea di Sanremo dove è esploso un locomotore di un «treno – cantiere». L’uomo stava lavorando al sistema di cambio del locomotore, che, a quanto si apprende, era pieno di olio. Sul caso la magistratura ha già aperto un fascicolo, ma al momento non si conosce ancora l’ipotesi di reato, che sarà valutata sulla base della relazione degli investigatori. Il convoglio, che veniva utilizzato per la manutenzione notturna della linea tra Ventimiglia e Taggia, era formato da due locomotori diesel e quattro carri. L’operaio deceduto lavorava da meno di tre mesi in provincia di Imperia. – (CORRIERE.IT)