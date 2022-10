Video – Boeing cargo diretto negli Usa perde una ruota dopo il decollo da Grottaglie: il video virale sul web

Spread the love

Nella mattinata di martedì 11 ottobre, un Boeing 747 cargo LCG Dreamlifter è decollato da Grottaglie, in provincia di Taranto, per dirigersi a Charleston, negli Stati Uniti d’America. A Grottaglie, dove aveva caricato le fusoliere del 747 realizzate nello stabilimento Leonardo, il velivolo ha perso una delle ruote subito dopo il decollo. La ruota è caduta abbattendosi su un tendone che si trovava in posizione adiacente alla pista dell’aeroporto ed è stata ritrovata nel terreno da un viticoltore.

L’intera scena è stata immortalata in un video amatoriale che attraverso il quale è stato documentato l’intero accaduto. Le immagini sono state postate su Facebook e sono rapidamente diventate virali.

VIDEO