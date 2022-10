Il Capo Dipartimento Laura Lega, il Capo del Corpo Parisi e il Capo della Protezione Civile Curcio in visita al distaccamento storico dei Vigili del fuoco di Ostiense

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Questa mattina, intorno alle 9:30, il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, prefetto Laura Lega, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ing. Guido Parisi e il Capo Dipartimento della Protezione Civile, ing. Fabrizio Curcio, hanno visitato il distaccamento storico VV.F. di Ostiense e il museo “Roma Città del Fuoco”. La visita è avvenuta in occasione della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, nell’ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile, in corso dal 10 al 16 ottobre.

Accompagnavano i vertici del Dipartimento e del Corpo Nazionale e della Protezione Civile esponenti della Protezione Civile di Roma Capitale, della Croce Rossa Italiana, della Direzione VV.F. Lazio, dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e dei Volontari VV.F.

Durante la mattinata è stato effettuato un collegamento telematico con tutte le sedi del comando di Roma che, in occasione della manifestazione, hanno aperto le porte alla cittadinanza, in particolare alle scolaresche, organizzando dimostrazioni operative in collaborazione con le altre componenti del sistema di Protezione Civile Nazionale.

La visita si è conclusa con l’esecuzione di attività dimostrative da parte del personale operativo VV.F. in collaborazione con unità della Croce Rossa Italiana.