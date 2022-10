Video – Turchia, in fiamme grattacielo di 42 piani nel centro di Istanbul: residenti evacuati

Spread the love

Grattacielo in fiamme a Istanbul. I vigili del fuoco stanno lavorando per estinguere l’incendio nel quartiere Kadiköy nella parte asiatica della metropoli turca, hanno twittato i vigili del fuoco di Istanbul. I vigili del fuoco hanno condiviso un’immagine che mostrava la facciata dell’edificio in fiamme. La causa esatta dell’incendio non è chiara. I residenti sono stati evacuati e non ci sono state segnalazioni immediate di vittime nonostante esplosioni minori, ha riferito l’emittente statale Trt. La corrente è stata interrotta dentro e intorno al quartiere. Kadiköy è uno dei distretti più densamente popolati di Istanbul.

ilfattoquotidiano.it

VIDEO