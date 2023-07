Esplode la bombola di gas che trasportava in auto: 58enne avvolto dalle fiamme, è grave

Spread the love

https://www.fanpage.it/ –

Grave incidente quello che si è verificato a San Cipriano d’Aversa, in provincia di Caserta, nella mattinata di ieri: un uomo di 58 anni è stato avvolto dalle fiamme dopo che una bombola di gas che stava trasportando nella sua automobile è improvvisamente esplosa. Da quanto si apprende, il 58enne si trovava alla guida della sua auto, una Fiat 500 L, e stava percorrendo via Trieste quando, per cause ancora in corso di accertamento, a causa probabilmente di una fuga di gas, la bombola che trasportava è esplosa.