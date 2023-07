VIDEO – Ciampino, incendio in impianto rifiuti: “Dove c’è fumo tenere finestre chiuse”

Spread the love

ROMA, INCENDIO RIFIUTI A CIAMPINO: SEI SQUADRE IMPEGNATE NEI SOCCORSI

Sei squadre dei vigili del fuoco sono impegnate dalle ore 8:45 a Ciampino per l’incendio di un sito per la raccolta dei rifiuti in via Enzo Ferrari. In corso le operazioni di spegnimento, anche con mezzi aeroportuali in grado di erogare grandi quantità di estinguente sulle fiamme.

Continua il lavoro dei vigili del fuoco per l’incendio di un sito per la raccolta dei rifiuti a Ciampino, in via Enzo Ferrari.

In corso la ricognizione aerea con l’elicottero dei Drago VF156 sulla zona di dove è in corso l’intervento.

Sono 60 i Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio di un sito per la raccolta rifiuti a Ciampino.

Nella clip le operazioni di spegnimento in corso, anche con mezzi aeroportuali.

