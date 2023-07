VIDEO – Funerali Purgatori, i vigili del fuoco portano il feretro

Spread the love

Funerali Purgatori, i vigili del fuoco sorreggono il feretro. Dietro a questa scena di nasconde un aneddoto raccontato dal figlio di Andrea Purgatori, Edoardo, all’interno della Chiesa durante cerimonia funebre. Edoardo Purgatori ha rivelato che Piero Moscardini dei vigili del fuoco, lo ha chiamato in settimana dicendogli che sarebbe stato un onore portare la bara del padre. Infatti, come per l’ingresso in chiesa, anche l’uscita del feretro è avvenuta a spalla dei vigili del fuoco. Una scelta legata all’affetto che il giornalista nutriva verso il Corpo e perché, soprattutto ad inizio carriera, come raccontato dalla famiglia, Purgatori andava alla ricerca di notizie frequentando soprattutto nelle caserme dei vigili del fuoco

