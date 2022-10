Video – Treno investe autobus nei Paesi Bassi: era rimasto bloccato sui binari

Spread the love

Un treno investe un autobus nei Paesi Bassi: era rimasto bloccato sui binari e si è scatenato un inferno di lamiere contorte. Per fortuna, come riferiscono i media olandesi e belgi, a bordo del mezzo su gomma c’era solo l’autista che non ha riportato ferite serie ma che è in stato di fortissima prostrazione psicologica ed è stato ricoverato.

