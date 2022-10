Palermo, i Vigili del fuoco soccorrono tre escursionisti a Rocca Busanbra

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

• I Vigili del fuoco hanno soccorso tre escursionisti in difficoltà a Rocca Busambra. Intorno alle 17.30 di ieri, i tre stavano facendo trekking quando uno di loro si è sentito male e non potevano più proseguire. I suoi compagni sono riusciti ad allertare i Vigili del fuoco che, con l’intervento dell’elicottero Drago VF 141 dal Reparto Volo di Catania, sono riusciti a recuperare i tre e portarli all’eliporto di Corleone dove un’ambulanza del 118 era già pronta per trasportare l’uomo colto da malore all’ospedale. I Vigili del fuoco, oltre che con l’elicottero, sono intervenuti con un’APS (Auto Pompa Serbatoio), un Pick-Up fuori strada, una unità AF/SAF (Auto Furgone Speleo Alpino Fluviale). Presenti sul luogo anche i Carabinieri della locale stazione e il personale del Corpo Forestale Regionale.