VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco di Bergamo intervengono per un incidente stradale a Trescore Balneario in via Vallesse intorno alle 11:00. Una donna è finita fuori strada con la sua automobile. I VVF dopo aver messo in sicurezza la vettura hanno liberato la donna e l’hanno affidata alle cure mediche. Sul posto anche il elisoccorso del 118.