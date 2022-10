Spread the love

Un appuntato dei Carabinieri ha sparato al comandante della stazione di Asso, in provincia di Como, dove entrambi erano in servizio. Il militare si è barricato all’interno. Al momento non è chiaro in quali condizioni di salute sia il superiore ferito. E non si conoscono neanche i motivi del gesto. Sul posto sono presenti altri carabinieri.

/www.lastampa.it/