Auto con 4 ventenni si schianta contro un muro vicino al Ponte del Diavolo: Iacopo Leoni è morto sul colpo

Un tragico incidente nella notte, quattro giovani nell’auto in direzione di Lucca. Nello schianto, uno di loro, Iacopo Leoni di appena 20 anni è morto sul colpo. Gli altri tre a bordo del veicolo sono rimasti feriti, due in gravi condizioni, ma non sarebbero in pericolo di vita. La tragedia si è verificata sulla via Lodovica, all’altezza del Ponte del Diavolo nel comune di Borgo a Mozzano, nel lucchese. L’auto, una Opel Agila, avrebbe sbandato per poi finire fuori strada, schiantandosi. La giovane vittima, originaria di Capannori, secondo il personale di emergenza del 118 è deceduto nell’impatto.

