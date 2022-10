Rave party a Modena: nessuno sgombero, riuscita trattativa. Linea dura di Piantedosi

Spread the love

Si è concluso, dopo alcuni momenti di confronto il rave party di Halloween iniziato sabato sera a Modena, in un capannone in disuso. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine la trattativa con i partecipanti, infatti, è stata subito efficace e non c’è stato bisogno di sgomberare il capannone. Lo hanno riferito fonti della Polizia presenti sul posto. Alle persone arrivate da tutto il mondo è stato spiegato che l’edificio era pericolante e quindi, per la la loro sicurezza, sarebbe stato meglio lasciarloti. La musica è stata spenta intorno alle dieci. Nessuna resistenza nè momento di tensione: i ragazzi e le ragazze hanno preso atto del pericolo e se ne stanno andando via. Oltre ai poliziotti sono presenti i vigili del fuoco. Dall’inizio delle operazioni sono stati identificati circa 1.000 partecipanti al rave e 153 veicoli.

tg24.sky.it