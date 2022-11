Investita da una betoniera. Il veicolo di soccorso bloccato in un ingorgo. Bufera sugli ambientalisti

Spread the love

Lunedì mattina una ciclista è stata investita da una betoniera all’angolo tra Bundesallee e Spichernstraße, a Wilmersdorf, restando intrappolata sotto il veicolo e riportando gravissime ferite. Questo fatto di cronaca, già di per sé drammatico è accompagnato da altre due circostanze che lo rendono particolarmente rilevante e, per alcuni versi, di difficile lettura. In primo luogo, l’autista sessantaquattrenne del camion-betoniera coinvolto nell’incidente, nel rendersi conto di aver investito la ciclista, è sceso immediatamente per aiutarla ed è stato aggredito e accoltellato da un ignoto, il quale si è poi allontanato dal luogo del reato. In secondo luogo, dell’intera questione si sta discutendo animatamente perché i soccorsi sono arrivati in ritardo sul posto, poiché bloccati nel traffico a causa di un ingorgo sulla A100, dove un gruppo di attivisti per il clima stava manifestando nelle modalità proprie del gruppo Letzte Generation, ovvero incollandosi all’asfalto.