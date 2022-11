Bidoni incendiati e incidenti, notte di Halloween movimentata in Trentino per i vigili del fuoco: in città schianto in auto con 3 giovani coinvolti

Spread the love

TRENTO. Notte di Halloween movimentata per i vigili del fuoco in Trentino a causa di diversi interventi. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi ma non sono mancati, purtroppo, i danni.

In particolare sono diversi gli incendi che hanno riguardato cestini e bidoni. Almeno una decina gli interventi in tal senso che si sono verificati su tutta la provincia.

L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di fermare le fiamme in poco tempo evitando il propagarsi del rogo. A Trento nella notte si sono verificati anche due incidenti, il primo all’altezza del Muse e il secondo tra via Brennero e via Ambrosi. La dinamica esatta sarà stabilità dalle forze dell’ordine ma secondo le prime informazioni si tratterebbe di uscite autonome.

In uno degli incidenti a finire in ospedale sono stati due ragazzi e una ragazza di 23, 24 e 22 anni.