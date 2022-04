Video – Napoli, poliziotto massacrato da due balordi: casco in testa, calci e pugni. Immagini forti

Spread the love

liberoquotidiano.it – urly.it/3n3hc

Un video terrificante che arriva da Casoria, provincia di Napoli, in Campania. Nelle immagini si vede un poliziotto fuori servizio che sorprende due balordi mentre gli rubavano il motorino. A quel punto l’uomo interviene, si qualifica, prova a fermarli ma i due scappano. Quindi li rincorre in attesa che arrivino i rinforzi. Ma a quel punto viene pestato in modo brutale dai due delinquenti.

Uno dei due ladri gli strappa il casco dalle mani e lo usa per colpirlo più volte con violenza alla testa. L’altro, da par suo, continua a pestarlo senza tregua, anche quando è a terra. Immagini tremende, riprese dalle videocamere di sorveglianza presenti in zona. Uno dei due aggressori – l’episodio risale a venerdì 15 aprile – è stato identificato e fermato dalla polizia.

