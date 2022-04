Pubblicato in G.U. e sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale il bando per la selezione del personale della scuola (docenti e ATA) da destinare all’estero.

Spread the love

É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Concorsi ed Esami n. 30) e sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) il bando per la selezione del personale della scuola (docenti e ATA) da destinare all’estero.

CRITERI DI AMMISSIONE

Alla selezione è ammesso a partecipare, a domanda, il personale docente e il personale ATA, limitatamente ai direttori dei servizi generali e amministrativi e agli assistenti amministrativi della

scuola, con contratto di lavoro a tempo indeterminato che all’atto della domanda abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto (infanzia/primaria) per i docenti e profilo per il personale ATA. Non si valuta l’anno scolastico in corso.

Hanno titolo a partecipare alla selezione per l’insegnamento della lingua e della cultura italiana nelle iniziative scolastiche di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo di livello primario, nell’ambito delle SCI, i docenti di scuola primaria.