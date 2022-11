Barbecue, la grigliata di Halloween finisce in tragedia: Alessandro bruciato vivo e morto a 31 anni

Spread the love

Il dramma si è consumato a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. I tre amici, Alessandro Tomasella, Salvatore Matraxia e Rosario Matraxia, si erano ritrovati lunedì per una cena insieme a casa della compagna del 31enne poi deceduto. Da una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata avvolta da una fiammata mentre stava accendendo il fuoco per il barbecue.

Una delle ipotesi è che sia stato raggiunto al torace, alle braccia e al volto da una fiammata di ritorno probabilmente dopo aver utilizzato del liquido accelerante per ravvivare la fiamma. Ma la dinamica dell’incidente è ancora da accertare. I due amici, come gli altri presenti alla cena, saranno ascoltati dai carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

ilmattino.it