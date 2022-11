Due interventi sul territorio comasco- recupero di una salma e recupero di un cane

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Nel pomeriggio di oggi, 9 novembre, verso le 15:30, è stato realizzato un intervento tecnico dei Vigili del fuoco del nucleo speleo alpino fluviale di Como per il recupero di una salma sul monte Bisbino. La presenza del corpo è stata segnalata da un cacciatore.

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente alle 15.20 in Como in via Roscio per il recupero di un cane di razza

Bassethound precipitato in un pozzo di raccolta acqua piovana.

I vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio hanno operato in breve tempo restituendo il cane ai proprietari