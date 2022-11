Perché il debito dell’Italia sarà (ancora) un problema nel 2023

Spread the love

Il debito dell’Italia può esplodere nel 2023? Il quesito, posto con enfasi ma dalle basi solide, risuona già nella testa del ministro dell’Economia Giorgetti e della presidente del Consiglio Meloni.

A fronte di una realistica prudenza sui conti nazionali sbandierata dal responsabile del Tesoro in missione all’Ecofin, le preoccupazioni per la tenuta del bilancio pubblico italiano non mancano. In vista della Legge di Bilancio e delle risorse necessarie per coprire sostegni e misure contro il caro energia a fine anno e nel 2023, i riflettori si sono accesi di nuovo sul debito italiano.

Da sempre tra i più osservati in Eurozona, crescerà ancora dopo aver già alzato il deficit/Pil al 4,5%? E con la politica Bce che sta cambiando rotta, con tassi di interesse più alti e fine degli acquisti straordinari dei titoli di Stato da parte della banca centrale, l’Italia si troverà dinanzi a sfide importanti nel 2023. Il debito diventerà insostenibile?

https://www.money.it/perch