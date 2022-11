Sbarchi selettivi: “Un tragico pasticcio del governo Meloni”, un approccio sconcertante, per certi versi grottesco

Spread the love

ROMA – La situazione è grave ma non è seria, direbbe Flaiano. E’ grave perché si gioca sul destino di centinaia di persone migranti sopravvissute a torture e violenze estreme. Non è seria perché il nuovo approccio degli sbarchi selettivi approntato dal governo Meloni ha caratteristiche sconcertanti e per certi versi grottesche. In estrema sintesi i recenti decreti del governo italiano vietano alle navi di soccorso delle ONG di “sostare nelle acque territoriali italiane …oltre il termine necessario per assicurare le operazioni di soccorso ed assistenza nei confronti delle persone che versino in condizioni emergenziali e di precarie condizioni di salute”.

