Udine, auto esce di strada e finisce in un canale sulla SP 39: ferito un uomo

VIGILI DEL FUOCO

Poco prima delle 23 del 9 novembre, i Vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo sono intervenuti sulla SP 39, per un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura. Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno trovato un’automobile condotta da un giovane che, per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, è uscita di strada finendo la sua corsa in un canale adiacente la carreggiata. I pompieri hanno estratto dal mezzo il giovane autista e dopo averlo immobilizzato su una barella spinale gli hanno prestato le prime cure fino all’arrivo del personale sanitario. Successivamente i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura incidentata e dell’area del sinist