Primo faccia a faccia Biden-Xi: “Stati Uniti e Cina devono collaborare”. Tensioni su Taiwan

Spread the love

i è concluso dopo tre ore a Bali, l’incontro fra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente della Cina Xi Jinping, alla vigilia del G20. Si è trattato del primo faccia a faccia da quando Biden si è insediato alla Casa Bianca. A dimostrazione dell’importanza dell’evento, al tavolo accanto al presidente degli Stati Uniti erano seduti anche il segretario del Tesoro Janet Yellen e il segretario di Stato Antony Blinken.

Prima del colloquio, all’insegna del “fair play”, i due presidenti si sono stretti calorosamente la mano davanti alle bandiere di Usa e Cina. “È semplicemente fantastico vederti”, ha detto Biden a Xi.

Taiwan, la guerra in Ucraina e l’economia: questi gli argomenti al centro della discussione, come si legge anche nella nota ufficiale della Casa Bianca. Questioni da cui emerge la volontà dei due leader di impedire che, fra la guerra russa in Ucraina e le rinnovate tensioni nel quadrante asiatico con al centro il futuro di Taiwan, si crei una ‘escalation’ pericolosa e incontrollabile.

https://www.rainews.it/