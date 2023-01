Video – Guerra in Ucraina, Kiev: “Raid russi sulla Croce Rossa a Kherson” – Il lavoro dei Vigili del Fuoco

Spread the love

iev, 14 gennaio 2023 – Sono almeno 29 i morti nel condominio di Dnipro colpito ieri dalle bombe russe. Si continua a scavare sotto le macerie senza sosta mentre dai detriti si levano le grida d’aiuto di persone intrappolate: ne mancano ancora decine all’appello. I missili hanno distrutto completamente una settantina di appartamenti e ne hanno danneggiate altre centinaia. Tra le vittime c’è anche una ragazza di 15 anni. I feriti sono almeno 72, tra cui 14 bambini. Appello dell’Unicef: i minori uccisi in quasi un anno di conflitto sono più di 450.

E mentre Kiev denuncia attacchi contro locali della Croce Rossa a Kherson, la guerra va avanti. Ieri Kiev ha smentito l’annuncio russo della conquista di Soledar. Mosca continua a prendere di mira obiettivi civili – a Kherson oggi è stata colpita un’altra zona residenziale – anche se la versione ufficiale è un’altra. A proposito dei bombardamenti di ieri, Mosca parla infatti di “attacco missilistico al sistema di comando e controllo militare dell’Ucraina e alle relative infrastrutture energetiche”. In un’intervista rilasciata oggi in tv, Putin afferma che “la dinamica dell’operazione speciale” in Ucraina è “positiva” e che “tutto si sta sviluppando nell’ambito del piano del ministero della Difesa e dello Stato Maggiore”. Mentre Kiev fa pressione sul Vaticano per una visita del Papa in Ucraina, la Nato fa sapere che i Paesi occidentali consegneranno presto nuovi armi pesanti a Zelensky.

