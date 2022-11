Terremoto Marche, continuano i sopralluoghi dei Vigili del fuoco nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Aggiornamento al 14 nov 2022

Nella giornata di ieri sono saliti a 1150 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco per sopralluoghi e verifiche di stabilità sugli edifici: alla fine della giornata non sono state rilevate particolari criticità sugli edifici ispezionati.

Aggironamento al 13 nov 2022

Continuano gli interventi dei Vigili del fuoco – oltre 900 alla data del 13 novembre – per sopralluoghi e verifiche di stabilità dopo il sisma che ha colpito le provincie di Ancona e Pesaro il 9 novembre scorso. Ad Ancona è stato necessario evacuare un immobile con 9 persone all’interno in via Ascoli Piceno, mentre a Senigallia una persona residente in via Giordano Bruno è stata costretta a lasciare il abbandonare il proprio domicilio per l’inagibilità del suo appartamento.

A Pesaro, i sopralluoghi effettuati in via Luca della Robbia hanno rilevato criticità strutturali nella ciminiera dell’ex Fornace Molaroni. È stato deciso, per motivi di sicurezza, di interdire l’utilizzo degli edifici e delle vie e delle aree esterne limitrofe alla ciminiera. Al momento 15 persone sono state sistemate in albergo. Anche un’altra abitazione, lungo la strada Panoramica Ardizio di Pesaro, è risultata inagibile dopo le verifiche e il nucleo familiare che l’abitava è stato sistemato in un albergo vicino.