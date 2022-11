Maltempo Agropoli, cittadini ripuliscono strade e negozi pieni di fango: danni ingenti

Spread the love

n poco tempo l’acqua e il fango hanno invaso le strade, allagato i negozi e seminato danni. A distanza di qualche ora dalla bomba d’acqua che questa mattina ha colpito la Campania, in particolare la zona di Agropoli (provincia di Salerno), i cittadini sono a lavoro per lavare via il fango e salvare le attività commerciali. «Io ho una cartoleria, i danni sono tanti: le fotocopiatrici e poi tutto il materiale. È tutto andato», racconta una donna fuori dal suo negozio agli inviati del Corriere.it

