Vinibuoni d’Italia festeggia vent’anni, a Roma un grande evento per celebrare la guida edita dal Tci

Sabato 3 dicembre ritorna la presentazione nazionale di Vinibuoni d’Italia, che in occasione della ventesima edizione, relativa al 2023, si trasferisce a Roma, presso l’Auditorium della Tecnica di Confindustria all’Eur.

Ispirata alla tradizione enologica italiana e volta a valorizzare le radici locali, il territorio e la tipicità, Vinibuoni d’Italia è una guida unica, nel panorama italiano e internazionale, perché è la sola dedicata ai vini da vitigni autoctoni, cioè a quei vini prodotti al 100% da vitigni che sono presenti nella Penisola da oltre 300 anni. Edita dal Touring Club Italiano, dall’edizione 2012 è presente in guida anche una sezione dedicata al Metodo Classico, per raccontare i territori dei grandi spumanti italiani.

Vinibuoni d’Italia si basa su un processo di selezione eccezionale per impegno e per trasparenza. Infatti collaborano oltre 80 degustatori riuniti in 21 commissioni di lavoro che operano nella loro regione di competenza.

