Dal 24 al 26 novembre i Vigili del fuoco di Verona hanno partecipato alla manifestazione  denominata “Job & Orienta”.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Si tratta di un salone organizzato presso la fiera di Verona rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie che devono orientarsi nelle scelte future nel mondo del lavoro e/o della scuola.

Sono stati circa 80.000 i ragazzi che nelle tre giornate hanno fatto visita all’esposizione.

Per l’occasione i Vigili del Fuoco hanno allestito uno stand dimostrativo dove sono stati esposti alcuni automezzi ed attrezzature in dotazione al C.N.VV.F. e sono state fornite informazioni sui compiti istituzionali dei Vigili del Fuoco e sulle possibilità di accesso al delicato lavoro che essi svolgono.

E’ stato notevole il successo dell’iniziativa e tanti ragazzi si sono avvicinati ad osservare interessati lo stand dei Vigili del Fuoco, sia per soddisfare la curiosità in merito ai mezzi e le attrezzature esposte, sia per chiedere informazioni sulla realtà dei Vigili del Fuoco.

Particolare interesse hanno suscitato i droni del nucleo SAPR e la possibilità di assistere, tramite speciali visori, ad immagini realistiche dell’attività di addestramento e soccorso da parte dei Vigili del Fuoco.

VIDEO