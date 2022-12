Il laghetto dell’Eur diventa balneabile, il primo passo verso la riqualificazione del quartiere

Spread the love

Per gli abitanti del quartiere Eur di Roma una gran bella notizia: il laghetto, progettato dall’architetto Piacentini, diventa finalmente balneabile. Da un mese è stata eseguito un primo intervento di sanificazione, operazione che dovrà essere ripetuta anche in futuro, con una cadenza annuale, per garantirne la continuità. Questo lavoro ha avuto un costo pari a circa un milione di euro da parte di Iron Man, brand leader nel mondo del Triathlon, dell’Acquario di Roma e di Eur Spa. Questo testimonia quanto il rilancio del lago sia importante per tutti gli esercizi commerciali presenti nella zona. Sarà possibile fare al suo interno gare di nuoto, discipline sportive come la canoa e il canottaggio, insomma un luogo che torna ad essere socialmente utile.