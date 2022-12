Santa Barbara – ricordando anche chi ha lasciato il Corpo o non c’è più

Spread the love

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO _DIPARTIMENTO

In occasione della ricorrenza della festività di Santa Barbara invio fervidi auguri alle autorità civili, militari e religiose del CNVVF ed ai Soci di tutte le sezioni affinché la Santa possa proteggere come sempre questo glorioso Corpo e consentire che la mano piagata di nostro Signore possa sorreggere, così come recita la preghiera, quelli in servizio.

Rammento che un luminoso futuro debba tenere conto dei principi di solidarietà fondanti del Corpo ma anche della Memoria Storica che deriva dai fulgidi esempi di coloro che ci hanno preceduto.

W Santa Barbara W i Vigili del fuoco.

Presidente Paolo Moschetti

Un pensiero di gratitudine ai Vigili del Fuoco in servizio, ai pensionati e, in particolare a quelli che ci hanno lasciato nel corpo, ma non nello spirito! Evviva per il futuro del Corpo e dei giovani che ne faranno parte sulla scia delle consolidate virtù e tradizioni! – Fabrizio

Oggi 4 dicembre per noi Vigili del Fuoco e’ una giornata particolarmente sentita, ci ricorda S. Barbara nostra protettrice. Leggete la preghiera del Vigile del Fuoco non con gli occhi ma con il cuore – Roberto

Iddio, che illumini i cieli e colmi gli abissi,

arda nei nostri petti, perpetua, la fiamma del sacrificio.

Fa più ardente della fiamma il sangue che scorre nelle vene, vermiglio come un canto di vittoria.

Quando la sirena urla per le vie della città, ascolta il palpito dei nostri cuori votati alla rinuncia.

Quando a gara con le aquile verso Te saliamo, ci sorregga la Tua mano piagata.

Quando l’incendio, irresistibile avvampa, bruci il male che si annida nelle case degli uomini,

non la ricchezza che accresce la potenza della Patria.

Signore, siamo i portatori della Tua croce, e il rischio è il nostro pane quotidiano.

Un giorno senza rischio non è vissuto, poichè per noi credenti la morte è vita, è luce: nel terrore dei crolli,

nel furore delle acque, nell’inferno dei roghi. La nostra vita è il fuoco, la nostra fede è Dio

Per Santa Barbara Martire