Una candela lasciata accesa innesca un incendio: 3 persone salvate dai vigili del fuoco

Spread the love

Una candela lasciata accesa sul tavolo ha fatto da innesco ad un incendio, con una densa nube di fumo si sprigiona in tutta l’abitazione: tre persone, tra cui un bambino, sono state salvate dai vigili del fuoco a Lioni, in provincia di Avellino. I tre sono stati portati in ospedale per gli accertamenti clinici del caso, mentre l’intera abitazione, di tre piani, è stata messa in sicurezza dopo che i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme. Ancora da quantificare i danni, mentre per i tre sembrerebbero non esserci particolari conseguenze a parte un comprensibile spavento per il pericolo scampato.

https://www.fanpage.it/