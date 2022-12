Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Verona, incidente tra due mezzi ieri sera in viale Piave, con una vettura ribaltatasi su un fianco. Illeso il conducente della vettura ribaltata, ricoverata per accertamenti l’autista del secondo mezzo. L’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area