Incidente sul Gra, scontro tra 4 auto nella galleria Cassia: morto un 50enne

Un morto e quattro feriti ricoverati in codice rosso. E’ il tragico bilancio dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 22 dicembre, all’interno della Galleria Cassia del Grande Raccordo Anulare dove per cause ancora da precisare quattro auto sono entrate in collisione. Al momento pare essersi trattato di un tamponamento a catena.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e sanitari del 118 che per quanto riguarda la vittima, un uomo di circa 50 anni, non hanno potuto purtroppo far nulla, tranne che accertarne il decesso.

Per alcune ore, per consentire alla polizia di svolgere i rilievi, sono state chiuse al traffico sia la galleria che la carreggiata interna del GRA con notevoli ripercussioni sul traffico in tutta la zona di Roma nord

