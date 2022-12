Incendio a Castelfranco: annesso rustico avvolto dalle fiamme, auto bruciata

Spread the love

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) – Incendio nella serata del 27 dicembre in via Nogarola a Castelfranco: intorno alle 19.45 i vigili del fuoco sono intervenuti per il rogo di un annesso rustico, nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri accorsi dal locale distaccamento e da Treviso con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme dell’annesso, evitando il coinvolgimento della struttura attigua. Bruciata un’auto che si trovava all’interno. Le cause delle fiamme sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 22.

