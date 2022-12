Lutto nei Pompieri Volontari Trieste, deceduto Alessandro ‘Tyson’ Micheli: lavorava al Verdi

Spread the love

‘Il CPV Trieste perde uno dei suoi componenti più “anziani”, entrato appena maggiorenne nell’allora Antincendio Nordest CB Trieste ha contribuito in maniera determinante alla crescita del gruppo che poi sarebbe divento l’attuale Corpo, per un lungo periodo ha fatto parte anche del consiglio direttivo dove, con grande tenacia ed ostinazione, si prodigava con iniziative atte a sostenere economicamente l’associazione, riportando spesso risultati inaspettati.

Sopranominato dai colleghi del Teatro Verdi di Trieste, dove lavorava come tecnico macchinista di scena, per il suo modo diretto e spesso nel rapportarsi con gli altri che alla fine però ti conquistava per la sua innata simpatia e cordialità. Purtroppo ieri ha calato sipario per l’ultima volta spiazzando tutti nel profondo dei cuori.. Ciao Sandro, Ciao Tyson ci mancherai enormemente!’. A riferirlo il Corpo Pompieri volontari Trieste

TRIESTECAFE.IT