Addizionale IRPEF: aumenti da gennaio 2023

Le variazioni delle addizionali regionali IRPEF sono consultabili online, sul sito del Dipartimento delle Finanze. Nel suo caso, l’incremento potrebbe essere sull’aliquota comunale, che deve controllare sul sito del suo comune di appartenenza, consultando eventuali delibere sull’addizionale comunale all’IRPEF.

Le segnalo altre due possibilità che potrebbero aver modificato l’imposta applicata:

potrebbe essere cambiato il suo scaglione di reddito , in considerazione di un incremento della pensione (in questo caso, però, lei dovrebbe rilevare cambiamenti anche sull’IRPEF nazionale);

, in considerazione di un incremento della pensione (in questo caso, però, lei dovrebbe rilevare cambiamenti anche sull’IRPEF nazionale); potrebbe essere stato applicato un conguaglio IRPEF regionale, che in Campania era aumentata in adeguamento alla riforma fiscale che ha ridotto gli scaglioni); il Consiglio regionale aveva deliberato queste modifiche nel marzo 2022, a partire da periodo d’imposta 2022.

Da quel che scrive sembra che lei si riferisca alla variazione dell’aliquota e non della somma trattenuta ai fini IRPEF, che invece potrebbe dipendere semplicemente dall’aumento della pensione.

Sono solo ipotesi, da verificare in base alla propria situazione reddituale e fiscale, ma utili per capire in che modo comportarsi a fronte di novità sul cedolino pensione.

