Incendio abitazione loc. Marinella Isola di Capo Rizzuto

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO



Nel pomeriggio alle ore 17:18 circa una chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Crotone segnalava un incendio abitazione in località Marinella nel comune di Isola di Capo Rizzuto.

All’arrivo sul posto di due squadre con supporto di autobotte si riscontrava che da un’abitazione, residenza estiva, di due piani fuori terra, fuoriusciva del fumo.

Immediatamente i vigili del fuoco dopo aver divelto la porta d’ingresso procedevano allo spegnimento evitando che le fiamme si propagassero al piano superiore dove vi erano alcune bombole di gpl.

Non si registrano feriti.

Sul posto per i rilievi del caso i Carabinieri di Isola di Capo Rizzuto.