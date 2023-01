Intrappolata nel crollo nel suo palazzo, arrivano i vigili del fuoco

Spread the love

Maddaloni. Serata di paura quella di ieri nel centro di Maddaloni. Una scala è crollata infatti all’interno di un palazzo sito in via Montano. Il cedimento della struttura ha di fatto bloccato gli inquilini dei piani superiori.

Si è temuto soprattutto per una famiglia composta da una donna con patologie e dalle sue figlie. La poveretta è rimasta di fatto intrappolata in casa e per portarla via si è reso necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco proveniente dal comando provinciale e munita di autoscala.

edizionecaserta.net

