Ucraina. Guerra giorno 323: l’eccidio inutile di Soledar e nuove tensioni al Cremlino

Spread the love

La guerra in Ucraina è arrivata al suo 323° giorno e l’attenzione è concentrata sulla battaglia di Soledar, la cittadina mineraria nel Donetsk, Donbass, regione orientale del Paese, che la Russia tenta di conquistare pienamente, in uno scontro durissimo e sanguinoso. Oltre 500 civili, tra cui 15 bambini, sono ancora intrappolati nel centro urbano martellato dalle artiglierie ed è impossibile evacuarli a causa dei combattimenti in corso.

La città, che prima del conflitto aveva una popolazione di circa 10mila abitanti, è teatro di combattimenti da lunghe settimane, mentre le truppe di Mosca e i mercenari del Gruppo Wagner tentano di accerchiare Bakhmut, 10 chilometri a sud, che da settembre è al centro delle operazioni offensive della Federazione. Anche le immagini satellitari, realizzate da Maxar tecnologies, rivelano che Soledar è sostanzialmente rasa al suolo. Le fotografie, pubblicate su Twitter, mostrano la cittadina nell’agosto 2022 e la situazione attuale con palazzi residenziali ed edifici pubblici completamente distrutti e profondi crateri prodotti da missili.

avvenire.it