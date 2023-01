Tragico schianto in galleria: auto prende fuoco, morto il conducente

Spread the love

Tragedia in A14. Pochi minuti prima della mezzanotte all’interno della galleria “Castello di Grottammare” si è verificato un incidente in cui ha perso la vita un uomo. L’impatto violento contro un mezzo pesante non gli ha lasciato scampo.

Sul posto oltre al 118 e la Polizia Stradale anche i pompieri del distaccamento di San Benedetto del Tronto, l’auto della vittima infatti, dopo lo scontro, ha preso fuoco. Per l’uomo, le cui generalità non sono ancora state rese note, non c’è stato niente da fare. Successivamente i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’intera area dell’intervento. L’autista del camion, un 52enne di Sulmona, è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto da dove è stato dimesso alla prime luci dell’alba. La corsia dell’autostrada interessata è rimasta chiusa fino alle 4:00 circa per favorire le operazioni di soccorso.

