L’ultimo saluto a Valeria Fioravanti, al funerale anche l’omaggio dei vigili del fuoco

Palloncini bianchi e un lungo applauso per dare l’ultimo saluto a Valeria Fioravanti. In centinaia questa mattina hanno partecipato ai funerali della ragazza morta a 27 anni a causa di una meningite batterica dopo un calvario di giorni tra ben tre ospedali di Roma dove la malattia non sarebbe stata diagnosticata se non quando ormai era troppo tardi. A stringersi al dolore dei familiari, tanti amici tra cui i vigili del fuoco, colleghi del papà di Valeria.

radioroma.it