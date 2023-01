Video – C’è bandiera rossa, ma il camion accelera sperando di anticipare il treno: lo schianto è inevitabile

Spread the love

L’autista del mezzo pesante avrebbe accelerato nel “tentativo di anticipare il treno”. La scelta, però, non si è rivelata giusta. L’impatto sul passaggio al livello nel distretto Sangke di Battambang, in Cambogia, è stato violentissimo. Le immagini, riprese da diverse angolazioni, mostrano la locomotiva in avvicinamento mentre suona il clacson per avvertire dell’imminente transito. Il camion, invece, sembrerebbe non aver dato ascolto alla guardia che in quel momento sventolava bandiera rossa.

fonte reuters

VIDEO