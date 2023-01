Video – Casolare a fuoco: ritrovato all’interno un cadavere carbonizzato di un ex dirigente

Spread the love

Dramma nel quartiere di Laghetto a Vicenza: all’interno di un casolare andato a fuoco è stato trovato dai vigili del fuoco il cadavere carbonizzato di un uomo. Secondo quanto riporta Il Giornale di Vicenza, la vittima è Antonio Breganze, 72 anni, ex dirigente della Camera di Commercio di Vicenza.

L’allarme per l’incendio è scattato intorno alle 15 in via Laghi, alle porte di Vicenza. All’arrivo dei pompieri un’alta colonna di fumo si alzava dall’abitazione: l’incendio è divampato all’interno di un edificio rurale disposto su due livelli. Il fabbricato sorge all’interno di un complesso che compre anche una antica villa con un ampio giardino.

ecovicentino.it

VIDEO