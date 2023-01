Intrappolati nel fango: cane e padrona salvati dai vigili del fuoco

Spread the love

Li hanno trovati intrappolati nel fango. Lui era finito nella melma mentre scorrazzava nei prati lei, invece, appena compreso che il suo amico a 4 zampe stava sprofondando nella terra, non ci ha pensato due volte e si è fiondata a salvarlo.

Sono stati i vigili del fuoco ad intervenire per prestare soccorso ad una donna e al suo cane rimasti bloccati in metri e metri di fango causati da una frana. L’episodio è quello che si è verificato a Molinello, località nel comune di Città di Castello al confine con la Valtiberina toscana.

La richiesta di soccorso è arrivata nel pomeriggio. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Sansepolcro e il team elicotteristi del nucleo di Arezzo. Con loro anche personale del Soccorso Alpino dell’Umbria. Una volta giunti sul luogo dell’accaduto hanno trovato la donna e il cane intrappolati in mezzo alla frana. Lei è stata è stata estratta dai soccorritori e, non avendo subito ferite, non ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Il cane, stremato per lo sforzo, è stato invece portato da un veterinario per accertamenti a bordo dell’elicottero Drago.

arezzonotizie.it