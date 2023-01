Pensioni febbraio 2023, gli aumenti slittano a marzo. Nuova beffa per molti. Ecco perché

Spread the love

Agennaio 2023 sono scattati gli aumenti delle pensioni. Ma non per tutti. O meglio, sono scattati per tutti (in misure diverse a secondo la cifra percepita) ma solo ad alcuni sono arrivati già a gennaio. Per gli altri (chi prende le “pensioni più alte”) gli aumenti dovevano arrivare a febbraio. Ma così non sarà. Vediamo cosa è successo e cosa Il Giorno è riuscito a sapere ed è in grado di anticipare (è infatti atteso un comunicato Inps nelle prossime ore).

