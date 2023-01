Comunanza, vigile del fuoco viene colpito da un tronco durante un intervento

Spread the love

COMUNANZA – Tronco colpisce Vigile del Fuoco, l’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Ancona-Torrette. Il pompiere, della squadra del comando provinciale di Ascoli, è stato ricoverato per via delle ferite riportate in seguito all’impatto, verificatosi durante l’intervento che stava effettuando nel territorio comunale di Comunanza. La squadra, infatti eseguendo la messa in sicurezza di alcune piante rese pericolanti dalla neve. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Comunanza. Gli altri pompieri hanno allertato il 118, che ha mandato un’ambulanza sul posto. In seguito, l’uomo è stato ricoverato direttamente al Trauma Center del Torrette di Ancona.

picenooggi.it