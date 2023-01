Pakistan: naufragio nel nord-ovest, morti 10 bambini

Spread the love

ANSA – Tutte le vittime finora recuperate dal lago Tanda Dam, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, avevano tra i sette e i 14 anni, ha spiegato il funzionario, Mir Rauf. “È in corso un’operazione di salvataggio”, ha aggiunto.

Sulla barca c’erano una trentina di studenti in gita scolastica: 11 sono stati tratti in salvo, mentre sei sono in condizioni critiche, ha aggiunto il funzionario.

Simili tragedie sono comuni in Pakistan a causa di imbarcazioni vecchie che spesso si rovesciano perché sovraccariche. Molti nel Paese non sanno nuotare, inoltre, in particolare le donne che sono scoraggiate dall’imparare a causa delle tradizioni sociali conservatrici. (ANSA).