Ambulanza si schianta contro un’auto: sette feriti tra cui due bambini

Sette persone, cinque adulti e due bambini, sono rimasti feriti in un grave incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 28 gennaio a Velletri, all’incrocio tra via Cisternense e via dei Cinque Archi.

Lo schianto ha coinvolto un’ambulanza privata su cui viaggiavano l’autista, paziente e tre operatori sanitari, e un’auto con a bordo una coppia di Nettuno e i due figli piccoli. L’urto, avvenuto al semaforo, è stato molto violento e ha scaraventato l’auto contro il cancello di un’abitazione privata. Sul posto la polizia locale e i mezzi di soccorso, che hanno accompagnato i feriti, tutti in codice rosso, agli ospedali di Latina, Aprilia, Velletri e Ariccia. I due bambini in particolare, uno di 10 anni e la sorella di tre, sono stati trasferiti al Gemelli di Roma con l’elisoccorso per accertamenti, ma non sarebbero in gravi condizioni.

romatoday.it