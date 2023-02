Pordenone, soccorso sciatore da due vigili del fuoco liberi dal servizio

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Due Vigili del fuoco del comando di Pordenone, liberi dal servizio, mentre sciavano sulla pista Salamon a Piancavallo (PN) hanno assistito ad un incidente nel quale un giovane sciatore, dopo aver perso il controllo degli sci, è andato a schiantarsi contro un albero. Subito si sono fermati per prestare soccorso al giovane sciatore, un quindicenne accompagnato da un insegnante, e dopo essersi qualificati come Vigili del fuoco hanno iniziato, applicando le tecniche di primo soccorso sanitario, a fare le prime valutazioni dell’infortunato. Raggiunti anche da due operatori dell’azienda di gestione degli impianti sciistici del Friuli Venezia Giulia, i Vigili del fuoco hanno contattato il numero unico di emergenza 112 che li ha messi in contatto con la SORES (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) alla quale hanno comunicato i parametri del ragazzo. Dopo aver coperto il giovane ferito con un telino termico lo hanno assistito fino all’arrivo dell’elicottero sanitario che lo ha trasportato all’ospedale per le cure necessarie